Очки Голдобина, телохранитель Толчинского и продуктовая тележка Миронова: как прошли мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ

В Челябинске состоялся Матч звёзд КХЛ. На протяжении двух дней хоккеисты развлекали болельщиков в рамках мастер-шоу, демонстрируя силу, скорость и точность, а также незаурядные актёрские способности. Николай Голдобин забрасывал буллит в очках Ильи Воробьёва, Андрей Миронов уговорил Александра Ерёменко выкатить на лёд продуктовую тележку, а Сергей Толчинский решил убрать вратаря из створа с помощью телохранителя. Победу в шоу-турнире, в котором принимали участие четыре команды, одержал дивизион Боброва под руководством Романа Ротенберга.

Спустя почти десять лет Челябинск вновь принял Матч звёзд КХЛ, и город основательно подготовился к этому событию. Рекламные баннеры висели практически везде, даже в аэропорту: первое, что видел пассажир, выйдя из самолёта, — большую афишу мероприятия.

Болельщиков традиционно ждала обширная развлекательная программа в холле арены с конкурсами и розыгрышами призов. Так, фанаты могли на хромакее сделать свой собственный профайл в стиле игроков КХЛ, посетить музей «Трактора», попробовать пробить по воротам, получить автограф Антона Бурдасова, Сергея Толчинского, Максима Шалунова или Николая Голдобина и многое другое.

На трибунах стадиона, вмещающего 7,5 тыс. зрителей, не было свободных мест. Причём посмотреть на звёздных хоккеистов, как и в 2020-м, приехали и представители фанатских движений из других городов: 150 человек поддерживали игроков «Салавата Юлаева», 90 — магнитогорского «Металлурга». Всего собралось более 400 гостевых болельщиков.

В этом сезоне, в отличие от предыдущих, и мастер-шоу, и матчи решили проводить на протяжении двух дней. В итоге мероприятие началось тремя конкурсами, а затем прошли сами встречи. Хоккеистов разбили на четыре дивизиона: Боброва, Харламова, Чернышёва и Тарасова. В субботу состоялись полуфиналы, а в воскресенье определялись победитель и обладатель третьего места. Ещё одно новшество — певцы ST, Slame, Анет Сай и Наzима не только исполняли свои композиции и представляли спортсменов, но и присутствовали на скамейке запасных команд вместе с тренерами.

Скорость Порядина и точность Голдобина

Мастер-шоу на Матче звёзд КХЛ — это возможность для хоккеистов немного отвлечься от рутинной работы и, конечно же, порадовать болельщиков. Как в детстве посоревноваться в скорости и точности, а также проявить себя с творческой стороны, показать актёрские качества, да и просто подурачиться.

Самым быстрым хоккеистом в эти выходные стал Павел Порядин. Он пробежал круг по арене за 13,121 секунды. В его поддержку поклонники пустили волну по трибунам, а партнёры по команде сделали стартовый проход, скрестив клюшки в воздухе. Это помогло хоккеисту ракетой пролететь по льду, так что ни Сергей Толчинский, ни Виталий Пинчук, ни Андрей Алтыбармакян не смогли его опередить. Причём последний так хотел победить, что даже упал в конце круга, но ведущие позволили ему исполнить ещё одну попытку.

«Перед забегом делал акцент на лезвия, проверял, чтобы катили. Тяжеловато чуть было, холодный пока — думаю, если разогреться, можно быстрее пробежать. Уже после своей попытки посмотрел рекорд Лисина, там 12 с половиной секунд. Поддержка моей команды? Антон Бурдасов придумал, раз мы выиграли, значит, помогла», — сказал Порядин.

© Пресс-служба КХЛ

Потрясающую меткость продемонстрировал Николай Голдобин. Ему понадобилось только десять шайб, чтобы попасть по пяти мишеням, которые были установлены по углам ворот, а также внизу по центру. Как признался хоккеист, именно эта цель оказалась самой сложной, поскольку такие броски он не отрабатывает.

«Часто тренируюсь «стрелять по тарелочкам». На даче стоят ворота, и я в них вешаю разные предметы. Это моё любимое занятие», — объяснил такую меткость хоккеист.

Все мишени также закрыл Александр Шаров, но он под бурные аплодисменты зрителей использовал все 15 попыток.

Ну а самый сильный бросок оказался у Тревора Мёрфи. Дебютант Матча звёзд сумел отправить шайбу в ворота со скоростью более 165 км/ч. Его оппоненты Александр Никишин, Никита Нестеров и Никита Трямкин также нанесли мощнейшие удары, но превзойти результат канадца не смогли.

«Знаете, это великолепно, очень крутая атмосфера, мы с ребятами веселимся вовсю. Здорово увидеть парней со всей лиги, все собираются вместе, чтобы хорошо провести время, это крутой опыт. Конкурс? Я никогда ничего подобного не делал. Немного нервничал в начале, но это было очень весело», — признался Мёрфи.

© Пресс-служба

Более сложную задачу поставили перед капитанами команд. Им нужно было максимально быстро и с трёх попыток выполнить пять заданий: попасть в большие и в мини-ворота (причём во вторые двумя способами: любой передачей и с подкидкой через небольшой бортик), забросить шайбу от дальней синей линии рикошетом от борта. И самое трудное — отправить шайбу в корзину.

В зависимости от количества потраченных попыток игрокам начислялось от одного до трёх баллов. Антон Бурдасов предпочёл сделать ставку на скорость и прошёл по всем заданиям за 41 секунду, но использовал слишком много шайб и получил восемь очков.

Куда точнее оказался Александр Никишин. Молодой защитник показал, почему этим летом его так хотел приобрести СКА, заработав десять очков за 43,5 секунды. Капитан дивизиона Боброва немного замешкался на мини-воротах, но зато с лёгкостью отправил шайбу в корзину.

«Конкурс сложный, особенно когда один выходишь на лёд при таком количестве зрителей. Хорошо, что выступал последним. Возникли проблемы с подкидкой, когда бил в мини-ворота, но всё-таки справился», — признался Никишин.

Телохранитель и продуктовая тележка

Огромный интерес, конечно же, вызывал конкурс на пробитие буллитов. И хоккеисты не разочаровали. Так, Джереми Бракко подключил партнёра, чтобы тот «побил» вратаря и таким образом ушёл из створа. Толчинский для этих же целей использовал охранника. Тот отогнал от Сергея и хоккеистов, вышедших на лёд, и голкипера.

Андрей Алтыбармакян решил обыграть то, что он играет за клуб из Сочи, и забросил шайбу шампуром с шашлыком, которым пытался «соблазнить» голкипера.

Андрей Миронов и Александр Ерёменко повторили буллит с продуктовой тележкой. Они исполняли его в 2015 году, только на этот раз хоккеисты поменялись местами: бросал вратарь, а защитник катил партнёра.

«Не секрет, что Ерёменко работает тренером по голкиперам в системе «Динамо». Мы постоянно на связи, предложил ему, он с удовольствием согласился съездить, развеяться. Он по-прежнему Бабуся, только теперь Александр Владимирович»», — сказал Миронов.

Самым трогательным стало выступление Романа Ротенберга. Он вышел на лёд с семилетним сыном, который великолепно исполнил буллит. Однако больше всего болельщикам понравился выигравший конкурс Николай Голдобин. Он решил забросить шайбу в очках.

«Саму идею придумали ребята из Магнитогорска, вместе готовились. А вот с очками получилось спонтанно, это взаимодействие с Ильёй Воробьёвым. Там на плюс немножечко стоит, поэтому перед глазами всё расплывалось. Они до сих пор немного болят. А так — вы видели, всё нормально получилось», — поделился впечатлениями Голдобин.

Арбитры же отметили спортивное мастерство Джереми Бракко.

© Пресс-служба КХЛ

Надёжность Проскурякова

Дали возможность организаторы проявить себя и голкиперам. После шоу-буллитов пришло время реализовывать настоящие. У каждого вратаря было шесть попыток, поскольку исполняли стандарт по два игрока от каждой команды-соперницы.

Казалось бы, задача не из лёгких. Но Илья Проскуряков сумел отразить все броски, удивив не только зрителей, но и своих партнёров по дивизиону Харламова, которые изумлённо приветствовали хоккеиста.

«Потрясающие ощущения от того, что оставил ворота «сухими». Все броски были сложные», — признался сразу после конкурса голкипер «Трактора».

Неплохо выступили и остальные. Андрей Кареев совершил пять сейвов и не справился только с щелчком капитана «Ак Барса» Ильи Сафонова. Максим Дорожко и Алексей Колосов отразили по четыре буллита.

© Пресс-служба КХЛ

Матчи 3 х 3

Однако кульминацией мероприятия стали матчи. В этот раз они проходили в формате 3 х 3, который, начиная с текущего сезона активно развивает Федерация хоккея России и лично Роман Ротенберг. Команды проводили два периода по десять минут — примерно час грязного времени. Помимо удобного для зрителей формата отличались встречи и большим количеством заброшенных шайб, поскольку на льду находился только один защитник.

Так, свой полуфинальный матч команда дивизиона Боброва под руководством Ротенберга выиграла со счётом 9:7, оставив не у дел дивизион Тарасова, главным тренером которого был Сергей Фёдоров. При этом интрига сохранялась вплоть до последнего гола. В составе победителей лучшими стали Дмитрий Яшкин, набравший 3 (2 + 1) очка и Алексей Кручинин, оформивший хет-трик.

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Запомнился матч и ещё одним событием: 10 декабря день рождения отмечал Иван Демидов. Молодому нападающему из системы СКА исполнилось 17 лет. В его честь на скамейке «тарасовцев» появился огромный торт с фейерверками, а виновник торжества отметился дублем и голевой передачей.

Во втором полуфинале сильнее оказался дивизион Харламова. Чудеса в воротах творил Игорь Бобков, который раз за разом останавливал неугомонного Александра Шарова. А наибольшую результативность показал Николай Голдобин: он набрал 4 (2 + 2) очка и помог своей команде победить — 8:5. Ещё одним героем матча стал Павел Порядин, отдавший три результативные передачи.

В воскресном матче за третье место на радость болельщикам всё закончилось буллитами. При этом дивизионы Чернышёва и Тарасова умудрились в основное время поразить ворота по десять раз, а в серии послематчевых бросков вновь на первый план вышли голкиперы, совершившие пять сейвов. И лишь юный Демидов сумел поразить ворота и принёс победу своей команде.

В финале всё вышло более прозаично. «Бобровцы» Ротенберга захватили лидерство с первых минут и не подпускали соперника близко в счёте. Но в концовке, сняв вратаря, «харламовцы» едва не перевернули ход противостояния. За последние полторы минуты дубль оформил Голдобин, но включаться надо было раньше — 7:6.