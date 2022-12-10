Шестёркин признан третьей звездой дня в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях одержал победу над «Колорадо Эвеланш».

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 2:1.

Первой звездой дня признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон, который оформил дубль в игре с «Нью-Джерси». А второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, он забросил шайбу и отметился ассистом в матче с «Миннесотой». Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 30 бросков по воротам, — третий.

Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс».