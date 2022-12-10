Гол и результативная передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
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Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 4:1.
В составе хозяев отличились Энтони Манта (26-я), Маркус Юханссон (34-я), Ларс Эллер (59-я) и Александр Овечкин (60-я). У «Сиэтла» шайбу забросил Адам Ларссон (18-я).
Форвард Евгений Кузнецов отметился голевым пасом на российского нападающего Овечкина, который также оформил результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Кузнецов поднялся на восьмое место по передачам в истории «Вашингтона».