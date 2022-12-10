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Овечкин превзошёл достижение Ги Лефлёра для крайних нападающих в НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Сиэтл Кракен».
Овечкин превзошёл достижение Ги Лефлёра для крайних нападающих в НХЛ
  • AP
  • © Matt Slocum

Российский форвард Александр Овечкин благодаря голу и результативной передаче превзошёл достижение Ги Лефлёра по количеству матчей, в которых был забит как минимум один гол и выполнен один ассист.

На счету нападающего 237 таких матчей.

Лидером является Яромир Ягр с 325 матчами. На втором месте — Горди Хоу (290), а на третьем — Яри Курри (246).

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 52 шайбы в пустые ворота в матчах НХЛ.

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