«Радикально настроенных стран меньшинство»: как МОК и ОКР продолжают дискуссии о возвращении российских спортсменов
- AP
Вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях по-прежнему остаётся открытым. МОК всякий раз продлевает наложенные на них ограничения, и сложно предположить, когда они будут сняты. Внёс ясности в происходящее президент ОКР Станислав Поздняков.
По его словам, существуют два варианта развития событий. Первый предусматривает возвращение атлетов к участию в отборочных турнирах Олимпийских игр-2024 в Париже. Второй — в 2026-м с подготовкой к Зимним ОИ-2026 и формированием команды с прицелом на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе. Более того, функционер даже обозначил задачу, которая будет стоять перед ней в США — попадание в топ-3 медального зачёта.
Также он заверил, что относительно россиян не существует никаких предубеждений, а не желают снятия с них ограничений лишь отдельные настроенные радикально страны.
«Неоднократно общался и с главой МОК Томасом Бахом, и с другими руководителями МОК. Никто из них не говорил, что не хочет видеть россиян на соревнованиях. Есть страны, настроенные радикально и желающие раскола, но таких, поверьте, меньшинство. Делаем всё, чтобы спортсмены были готовы вернуться к соревнованиям на международной арене и выигрывать в честной борьбе», — приводит слова Позднякова «Р-Спорт».
Он также напомнил, что 17 декабря истекает срок действия санкций Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которым отечественные атлеты не имели права выступать под флагом и гимном государства. Теперь они получат возможность представлять страну полноценно. Однако это не отменяет действующих с конца февраля рекомендаций МОК, которые глава ОКР счёл продиктованными политикой.
«Они приносят всё больше вреда и МОК, и олимпийскому движению. Это противоречит хартии и другим регламентирующим документам. Ситуация беспрецедентная. Пока политика сильнее спорта», — посетовал Поздняков.
Вместе с тем в пресс-службе ОКР ранее сообщили, что он примет участие в саммите МОК, который состоится 9 декабря. На нём пройдут консультации по темам, «имеющим значение для будущего олимпийского движения». Нет сомнений, что обсудят там и судьбу России.
На первый взгляд, ничего хорошего от мероприятия ждать не приходится. Бах сразу заявил, что наложенные санкции останутся в силе. По его заверению, данное решение не вызвало ни у кого вопросов и «получило полную поддержку». Но вместе с тем он сделал и другое важное заявление — о серьёзных дискуссиях о судьбе отечественных атлетов с участием международных федераций, НОК и других спортсменов.
«Я не устану повторять, чтобы всем было понятно: вопрос участия россиян и белорусов в соревнованиях нужно отделять от санкций в отношении их правительств. Вопрос участия спортсменов не может быть частью ограничений, потому что атлеты не могут быть наказаны за решения своих государств. Вопрос участия спортсменов был всегда о «защитных мерах», а не о санкциях, чтобы сохранить целостность соревнования и обеспечить безопасность представителей этих стран», — цитирует Баха ТАСС.
На его высказывание моментально отреагировал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, назвавший слова руководителя МОК отговоркой и подчеркнувший, что страна сама в состоянии защитить своих атлетов.
«Пусть Бах будет в этом уверен и не переживает за нас. Это очередная отговорка, так как Международный олимпийский комитет никогда не нёс ответственности за безопасность участников, за это отвечают организаторы, и уж кому, как Баху об этом не знать. Мы думали, МОК является независимым комитетом, но по факту… находится под давлением политиков», — заявил депутат в интервью «Матч ТВ».
Так или иначе, информация о продолжающихся на тему России дискуссиях вызывает сдержанный оптимизм. Не исключено, что в ближайшем будущем отечественные спортсмены будут допущены на соревнования в той или иной форме, например, в нейтральном статусе, как на ОИ-2018 и ОИ-2020. Тем более сам Бах говорил об этой возможности в конце сентября. Правда, он вёл речь о людях, которые не поддержали проведение СВО.
В России прогноз Позднякова и слова президента МОК вызвали разную реакцию. Например, по мнению главы Федерации фехтования страны (ФФР) Ильгара Мамедова, если атлетов и допустят до соревнований, им придётся «очень тяжело», поскольку они растеряли свои позиции в рейтинге и фактически вынуждены будут начинать всё с нуля. Однако при этом он подчеркнул, что, если появится возможность выступить на ОИ-2024, ей необходимо воспользоваться.
В свою очередь генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко признался, что не ведёт переговоров о возвращении, поскольку в настоящий момент для этого нет никаких оснований. Но он также призвал быть готовыми к изменению повестки в ближайшее время.
«Если перед ОИ-2024 до срока, когда определяются последние пять участников по рейтингу FIVB, будет принято решение о нашем участии, появляются большие шансы на попадание на Олимпиаду», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».
А руководитель Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов считает, что требуется не гадать, а разрабатывать план действий для обоих сценариев, о которых говорил Поздняков. При этом некоторые по примеру РФС ведут диалог о возможном переходе из Европейских в Азиатские конфедерации, например, ФТАР.
«Мы его начали задолго до СВО. Но внутренний кризис в Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), связанный с коррупцией, допинговыми скандалами, мошенничеством в финансовой сфере, не даёт перейти в практическое русло. Сегодняшняя политическая ситуация тоже не помогает», — объяснил функционер.
Однако реализация оптимистичного варианта всё же маловероятна. Такой прогноз сделал бывший министр спорта Павел Колобков. Это связано с тем, что отборы на ОИ-2024 во многих видах идут полным ходом, а без участия в них россияне просто не получат квоты.
«Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы нашим атлетам вернули право участвовать в квалификациях. Что произойдёт дальше, никто не знает. Можно только гадать, но я этого делать не умею», — приводят слова Колобкова «Известия».
- Бах: МОК ждёт скорейшего решения по делу Валиевой, вручим медали тем, кто заслужил их
- Поздняков: утверждение Стратегии-2028 является для нас большим событием
- Анфиса Резцова заявила, что Бах нечестен по отношению к российским атлетам
- В МОК заявили, что президент Франции хочет видеть все страны на Олимпиаде-2024