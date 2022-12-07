Поздняков: утверждение Стратегии-2028 является для нас большим событием

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об итогах заключительного заседания организации.

«Большой раздел Стратегии-2028 посвящён образовательным программам — подготовке специалистов не только в области спорта, но и в сфере международной деятельности и антидопинга, что сейчас очень актуально. В итоге мы получили взвешенный документ, в разработке которого смогли принять участие все наши основные стейкхолдеры. Утверждение Стратегии-2028 является для нас большим событием. Смотрим в будущее с определённой долей оптимизма. Документ станет руководством к действию для нового состава Исполкома ОКР», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

На саммите G20 глава МОК заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября глава комитета Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Бах заявил о необходимости продления санкций против российских спортсменов.