Бах заявил о необходимости продления санкций против российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что санкции против российских спортсменов необходимо продлить.

«Была дискуссия после череды обсуждений с международными федерациями, спортсменами, национальными олимпийскими комитетами. Не станет для вас сюрпризом, что после консультаций единогласно было принято, что санкции против России и Белоруссии должны остаться в силе», — сказал Бах на пресс-конференции.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее исполком МОК не стал отменять санкции в отношении России.