Исполком МОК не стал отменять санкции в отношении России

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что организация не стала отзывать рекомендации о применении санкций в отношении российского и белорусского спорта.

«Позиция не изменилась, защитные меры, которые действуют с февраля, остаются в силе. Как сказал ранее президент МОК Томас Бах, сейчас не время снимать санкции в отношении России и Белоруссии», — рассказал Адамс на пресс-конференции.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее Великая заявила, что уровень международных соревнований без россиян упадёт.