В МОК заявили, что президент Франции хочет видеть все страны на Олимпиаде-2024
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«Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран должны участвовать в них», — рассказал Бах на пресс-конференции МОК.
7 декабря Бах заявил о необходимости продления санкций против российских спортсменов.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Анфиса Резцова заявила, что Бах нечестен по отношению к российским атлетам.