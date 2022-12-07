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В МОК заявили, что президент Франции хочет видеть все страны на Олимпиаде-2024

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет видеть на Олимпийских играх 2024 года в Париже все страны.
В МОК заявили, что президент Франции хочет видеть все страны на Олимпиаде-2024
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«Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран  должны участвовать в них», — рассказал Бах на пресс-конференции МОК.

7 декабря Бах заявил о необходимости продления санкций против российских спортсменов.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что Бах нечестен по отношению к российским атлетам.

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