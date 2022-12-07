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Анфиса Резцова заявила, что Бах нечестен по отношению к российским атлетам

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказала мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поступает нечестно по отношению к российским спортсменам.
Анфиса Резцова заявила, что Бах нечестен по отношению к российским атлетам
  • РИА Новости

«Так всё странно происходит с Бахом. Он знает, что все ждут возвращения россиян. Это нечестный человек в отношении спортсменов. Конечно, он всё понимает, но я не знаю, чего он боится. Надеюсь, что он примет правильное решение и допустит наших спортсменов», — цитирует Резцову РИА Новости.

7 декабря Бах заявил о необходимости продления санкций против российских спортсменов.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

Ранее Бах рассказал, когда решится вопрос об участии России в отборе на ОИ-2024.

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