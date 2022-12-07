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Глава МОК рассказал, когда решится вопрос об участии России в отборе на ОИ-2024

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация проведёт на предстоящем олимпийском саммите консультации со спортивными федерациями по поводу участия в квалификации к ОИ-2024 российских и белорусских спортсменов.
Глава МОК рассказал, когда решится вопрос об участии России в отборе на ОИ-2024
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«Мы ищем пути для достижения нашей объединяющей миссии в консультациях с национальными федерациями. Наша миссия — объединять, как подчеркнули многие мировые лидеры. Мы ищем пути, как мы можем вернуться к объединяющей миссии и не дать спорту быть полностью политизированным», — рассказал Бах на пресс‑конференции.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее Бах заявил о необходимости продления санкций против российских спортсменов.

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