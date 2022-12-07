Глава МОК рассказал, когда решится вопрос об участии России в отборе на ОИ-2024
- Gettyimages.ru
«Мы ищем пути для достижения нашей объединяющей миссии в консультациях с национальными федерациями. Наша миссия — объединять, как подчеркнули многие мировые лидеры. Мы ищем пути, как мы можем вернуться к объединяющей миссии и не дать спорту быть полностью политизированным», — рассказал Бах на пресс‑конференции.
Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.
На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.
Ранее Бах заявил о необходимости продления санкций против российских спортсменов.