Глава МОК рассказал, когда решится вопрос об участии России в отборе на ОИ-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация проведёт на предстоящем олимпийском саммите консультации со спортивными федерациями по поводу участия в квалификации к ОИ-2024 российских и белорусских спортсменов.

«Мы ищем пути для достижения нашей объединяющей миссии в консультациях с национальными федерациями. Наша миссия — объединять, как подчеркнули многие мировые лидеры. Мы ищем пути, как мы можем вернуться к объединяющей миссии и не дать спорту быть полностью политизированным», — рассказал Бах на пресс‑конференции.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее Бах заявил о необходимости продления санкций против российских спортсменов.