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Президент МОК Бах призвал вернуть на международную арену россиян, которые дистанцировались от СВО

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Президент МОК Бах призвал вернуть на международную арену россиян, которые дистанцировались от СВО
  • Gettyimages.ru

«Те, кто дистанцировался от ситуации, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — добиться того, чтобы спортсмены с российскими паспортами, которые не поддерживают спецоперацию, снова могли участвовать в соревнованиях. Но это нелегко», — приводит слова Баха Corriere della Sera.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков поделился мнением, что в скором времени санкции в отношении российского спорта могут быть отменены. 

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