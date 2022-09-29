Поздняков: многие члены МОК настроены на возвращение российских спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что в скором времени санкции в отношении российского спорта могут быть отменены.

«Многие члены МОК сейчас настроены на возвращение российских спортсменов. На полях мероприятий ассоциации национальных олимпийских комитетов мы постоянно обсуждаем этот вопрос с коллегами, и ситуация кардинально отличается от того, что было несколько месяцев назад, в лучшую сторону. Но мы готовы к любому развитию событий», — заявил Поздняков.

Он подчеркнул, что российские спортсмены должны принимать участие в Олимпийских играх.

«Для этого необходимо сохранять полноценное представительство в МОК и других международных организациях. Без этого участие России как полноценной олимпийской команды априори невозможно», — заключил он.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее Олег Матыцин заявил, что дискриминационная политика в адрес российского спорта не принесла результатов.









