«Доверия к его словам больше нет»: глава МОК Бах выступил против политизации спорта на саммите G20

Томас Бах обратился к мировым лидерам с призывом не превращать спорт в инструмент политической борьбы. По его словам, Международный олимпийский комитет во времена раздора должен объединять мир, а не усугублять разногласия. Однако в России громкие заявления функционера не нашли понимания: Ирина Роднина назвала главу организации конъюнктурщиком, а Татьяна Тарасова — популистом. В свою очередь, Дмитрий Свищёв заявил, что это выступление подчёркивает, насколько функционер несамостоятелен в принятии решений по российским атлетам.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил со специальным обращением к участникам саммита G20, который проходит в эти дни на Бали. Лейтмотивом его выступления стала объединяющая роль спорта в мире, в особенности во времена любых международных конфликтов.

МОК должен быть политически нейтральным и во времена раздора объединять мир, а не усугублять разногласия, подчеркнул функционер. Но эта миссия может быть выполнена только в том случае, если в Олимпийских играх будут принимать участие спортсмены из всех 206 стран, входящих в организацию.

На текущий момент из-за спецоперации на Украине российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований, в том числе и от отборочных к ближайшим Играм в Париже.

«Но, в отличие от великого множества других войн и конфликтов на нашей планете, в этот раз некоторые государства стали решать, какие атлеты будут допущены к участию в международных спортивных соревнованиях, а какие — нет. Они делали и делают это исключительно по политическим мотивам», — признал глава МОК.

Нельзя допускать, чтобы спорт стал ещё одним инструментом для достижения политических целей, иначе он просто развалится, заявил Бах. По его словам, суть Олимпийских и Паралимпийских игр заключается в том, что все страны собираются вместе для участия в мирных соревнованиях без какой бы то ни было дискриминации.

«Необходимо, чтобы в Играх принимали участие все спортсмены, соблюдающие правила, в том числе — и даже в особенности — если их страны находятся в состоянии конфронтации или войны. Соревнование только между государствами-единомышленниками не может считаться убедительным символом мира», — подчеркнул бывший фехтовальщик.

В заключение своей речи Бах призвал лидеров «двадцатки» включить в итоговую резолюцию саммита заявление о политической нейтральности спорта, чтобы хозяева будущих Олимпиад могли принимать атлетов со всего мира — вне зависимости от каких-либо конфликтов.

На первый взгляд это громкое выступление может служить признаком грядущих перемен в отношении к спортсменам из России и их выступлениям на международной арене. Однако большинство российских экспертов сомневаются, что эти слова воплотятся в реальные действия.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не имеет смысла как-то оценивать речь Баха и искать в ней позитивные признаки.

«Он столько уже наговорил, что доверия к его словам больше нет. Он абсолютный конъюнктурщик», — приводит слова депутата Госдумы «Матч ТВ».

Прославленный тренер Татьяна Тарасова назвала поведение Баха популизмом.

«Кто ему верит вообще? Я не хочу никак комментировать его высказывания, потому что они пустые», — подчеркнула специалист.

Не изменил своего мнения о перспективах российского спорта и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он не раз высказывал точку зрения, что российским спортсменам не стоит надеяться на участие в ближайших Играх.

«Ничего хорошего ждать нам в ближайшее время не приходится — отстранение будет долгим. Бах, понятное дело, мечется: так или иначе ему нужно сохранить лицо. И он пытается делать какие-то заявления. Ну пытается и пытается. Выхода не вижу из создавшейся ситуации. Всё будет плохо с точки зрения отстранения наших спортсменов. Две Олимпиады мы пропустим — как минимум», — вновь подчеркнул Губерниев.

Более оптимистично восприняла посыл МОК глава Всероссийской федерации лыжного спорта Елена Вяльбе. По её мнению, Бах произнёс правильные и справедливые слова: спорт всегда был и должен оставаться инструментом объединения стран и народов.

«Я ни ушам, ни глазам своим не верю, что наконец-то Бах прозрел! Месяц назад его мнение было совсем другим. Очень хочется верить, что сейчас он говорит то, что реально думает, а не потому, что посчитал убытки. Даже скорее не он посчитал, а международные федерации, ведь многие из них несут от отстранения России убытки: интерес у людей пропадает, когда нет конкуренции», — подчеркнула трёхкратная олимпийская чемпионка.

Однако, по мнению Дмитрия Свищёва, своим обращением к мировым лидерам президент МОК фактически признал, что находится под их политическим влиянием и не самостоятелен в принятии каких бы то ни было решений. Депутат Госдумы также отметил, что по сути заявление Баха правильное, но оно требует подкрепления в виде отмены санкций в отношении российских атлетов.

«Бах должен набраться сил и воли, доказать, что МОК — независимая организация, не имеющая отношения к политике, и допустить наших спортсменов без ограничения ко всем соревнованиям. Ему пора прекратить давить на международные спортивные организации», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».