Тарасова — о словах Баха: пустые высказывания

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«То, чем занимается Томас Бах, называется популизм. Кто ему верит вообще? Я не хочу никак комментировать его высказывания, потому что они пустые», — цитирует Тарасову Sport24.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.