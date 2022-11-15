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Вяльбе — о словах Баха: ни ушам, ни глазам своим не верю

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Вяльбе — о словах Баха: ни ушам, ни глазам своим не верю
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я ни ушам, ни глазам своим не верю, что наконец-то Бах прозрел! Всё, что он сказал на G20, — это правильные и справедливые слова. Спорт всегда был и должен оставаться инструментом объединения стран и народов», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Светлана Журова допустила, что Бах задумывается о возвращении российских спортсменов на международные турниры.

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