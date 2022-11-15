Вяльбе — о словах Баха: ни ушам, ни глазам своим не верю

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Я ни ушам, ни глазам своим не верю, что наконец-то Бах прозрел! Всё, что он сказал на G20, — это правильные и справедливые слова. Спорт всегда был и должен оставаться инструментом объединения стран и народов», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Светлана Журова допустила, что Бах задумывается о возвращении российских спортсменов на международные турниры.