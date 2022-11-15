Узнать больше

Резцова — о заявлении главы МОК: Баха уберут и наши будут участвовать

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Резцова — о заявлении главы МОК: Баха уберут и наши будут участвовать
  • AFP
  • © Christof STACHE

«Мне кажется, что Баха надо убрать и поставить здравомыслящего человека. Он сам не знает, что делает с мировым спортом. Пока Бах в комитете люди ничего не принимают и не решают. Надеюсь, что Россия не пропустит Олимпиаду. Баха уберут — и наши будут участвовать», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение, что призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха поддержать политический нейтралитет спорта — правильный, однако это не означает, что в вопросе возвращения россиян на международную арену произойдут подвижки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить