Резцова — о заявлении главы МОК: Баха уберут и наши будут участвовать

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Мне кажется, что Баха надо убрать и поставить здравомыслящего человека. Он сам не знает, что делает с мировым спортом. Пока Бах в комитете люди ничего не принимают и не решают. Надеюсь, что Россия не пропустит Олимпиаду. Баха уберут — и наши будут участвовать», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

На саммите G20 Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение, что призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха поддержать политический нейтралитет спорта — правильный, однако это не означает, что в вопросе возвращения россиян на международную арену произойдут подвижки.