Драка в Петербурге, гол Макарова и разгром от «Ростова»: чем завершился групповой этап «Пути РПЛ» Кубка России

«Зенит» выиграл у «Спартака» в серии пенальти, но занял лишь третье место в своём квартете. При этом по окончании основного времени матча команды устроили массовую драку, в результате которой Владимир Москалёв показал шесть красных карточек. Михаил Галактионов с «Локомотивом» взял верх над своей бывшей командой — «Пари Нижним Новгородом», а дубль Джона Кордобы помог «Краснодару» разгромить «Химки». «Динамо» одолело «Оренбург» благодаря потрясающему удару Дениса Макарова, а «Ростов» дома разгромил «Ахмат». О последнем туре группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России — в материале RT.

Слухи о повышенных премиальных и победа в серии пенальти

Матчи последнего тура группового этапа «Пути РПЛ» незаслуженно остались в тени чемпионата мира в Катаре, хотя в них до конца присутствовала интрига. Но наибольшее внимание, разумеется, привлекало дерби двух столиц «Зенит» — «Спартак». Красно-белые уверенно лидировали в квартете А, но неожиданное поражение от «Крыльев Советов» обострило борьбу. Все три команды имели возможность как занять первую строчку, так и вылететь в «Путь регионов».

В случае победы петербуржцев и самарцев они набирали идентичное количество очков. А первым дополнительным показателем в турнире являются личные встречи, по которым тоже наблюдалось бы полное равенство. Зато по разнице мячей москвичи опережали оппонентов, и подопечным Сергея Семака, чтобы обойти их, требовалось забивать четыре безответных. По информации СМИ, руководство даже решило дополнительно мотивировать команду. Якобы, если бы она выиграла с разницей в три гола и более, получила бы тройные премиальные.

На деле игра вышла не самой яркой. В первом тайме команды вовсе не угрожали воротам друг друга и запомнился только неточный выстрел Романа Зобнина с дальней дистанции. После перерыва хозяева увеличили давление и наконец принялись создавать моменты, но им не хватало точности. После красивого обводящего удара Малкома мяч прошёл рядом со штангой. В паре других эпизодов красно-белых выручил Александр Максименко.

Но болельщики всё равно не остались внакладе, поскольку уже по завершении основного времени на поле началась массовая драка. Первые конфликты начали разгораться ещё до свистка, когда Родригао и Шамар Николсон сцепились в центральном круге. Следом по жёлтой получили Зобнин и Далер Кузяев.

Окончательно игроки перестали сдерживать эмоции, когда Вильмар Барриос устроил потасовку с Квинси Промесом. На помощь партнёрам пришли заведённые Родригао и Николсон. Бразилец несколько раз пнул ямайца ногой, а тот в ответ нанёс ему мощный удар кулаком в челюсть.

Тут же со скамейки запасных прибежали Наиль Умяров и Александр Соболев. Но если первый лишь забавно поскользнулся на мокром газоне, то второй стал одним из главных действующих лиц, поучаствовав в избиении Барриоса. Между тем на другом участке поля снова сошлись Родригао и Николсон. Футболистов удалось успокоить с огромным трудом, а Владимир Москалёв в итоге был вынужден удалить шестерых человек: Николсона, Родригао, Соболева, Барриоса, Малкома и Александра Селихова.

После такого серия пенальти казалась для команд простой формальностью. Однако хозяева всё же сумели довести дело до победы. Иван парировал удары Антона Зиньковского и Даниила Денисова, а решающий 11-метровый реализовал экс-хавбек москвичей Зелимхан Бакаев. Это не помогло «Зениту» подняться выше третьего места, поскольку «Крылья Советов» в параллельном матче одержали непростую победу над «Факелом» благодаря голу Дмитрия Цыпченко. А «Спартак» всё же остался на первой строчке.

Исторические мячи Бикфалви и курьёзный автогол Юрганова

Под руководством Виктора Гончаренко «Урал» не только существенно поправил своё положение в РПЛ, но и отлично выступил на групповом этапе Кубка России. В шести матчах он одержал пять побед и опередил ЦСКА. Определяющим стал домашний успех в противостоянии с армейцами в серии пенальти. После этого екатеринбуржцы обошли их на очко и в матче последнего тура с аутсайдером «Торпедо» имели возможность сыграть не хуже, чем преследователь, чтобы сохранить место на вершине.

Команда легко выполнила задачу и на выезде оказалась сильнее оппонента — 2:1. А главным героем в её составе стал недавно восстановившийся от травмы Эрик Бикфалви. Ветеран оформил дубль и приблизился к установлению знакового рекорда. Румын с 53 голами теперь всего на два отстаёт от лучшего бомбардира в истории клуба Михаила Мысина. А «Урал» закончил год на мажорной ноте, добившись на финише девяти побед при двух ничьих.

В свою очередь, ЦСКА с аналогичным счётом обыграл бывшую команду Владимира Федотова «Сочи». Удивительно, но москвичи после назначения российского тренера в третий раз подряд оставили южан не у дел: два — в Кубке и один — в РПЛ. Открыл счёт уже на третьей минуте 19-летний Никита Ермаков. А решающий мяч занёс себе в пассив Игорь Юрганов. По истечении часа встречи он попытался выполнить передачу вратарю Денису Адамову, но не увидел, что тот вышел ему навстречу, и перебросил его.

Зато хозяева перед началом игры определились с новым наставником. Владелец клуба Борис Ротенберг подтвердил, что им станет Курбан Бердыев, контракт с которым подписан на 2,5 года.

Удачная замена Йокановича и разгром от подопечных Карпина

Но наиболее запутанная ситуация сложилась в квартете С, где все команды могли как завершить выступление, так и занять первое место. Лидировал «Оренбург», на очко опережавший «Динамо» и на два — «Ростов» и «Ахмат». Причём по личным встречам у подопечных Марцела Лички было абсолютное равенство с обоими коллективами с юга России (две победы со счётом 4:2 и поражения — 1:3). В свою очередь, команда Валерия Карпина в первом круге уступила в Грозном (1:3). В ответном противостоянии ей требовалось добиваться лучшей разницы, чтобы обходить оппонента при равенстве. Хозяева практически решили задачу ещё в первом тайме, когда Андрей Лангович и Николай Комличенко поразили ворота гостей.

На последнюю строчку в онлайн-таблице опустились москвичи, которые никак не могли огорчить «Оренбург». Бело-голубые владели подавляющим преимуществом, но чудеса в воротах творил Евгений Гошев. А гол Даниила Фомина судейская бригада отменила из-за спорного офсайда.

Их в очередной раз спасло умение Славиши Йокановича своевременно проводить замены. Серб бросил в бой Дениса Макарова, и тот спустя четыре минуты отличился. Полузащитник грудью обработал мяч в штрафной и вторым касанием, не позволяя ему опуститься на газон, точно пробил в дальний. Тут же футболисты не сдержали эмоций, и на бровке разгорелась потасовка с участием игроков и членов тренерского штаба. В итоге четыре спортсмена получили жёлтые, а Адесойе Ойеволе, помощник Лички, — красную.

А в Ростове-на-Дону до последнего не ясно было ничего, ведь в случае окончания встречи со счётом 2:0 у оппонентов были бы абсолютно равные показатели и пришлось бы бросать жребий. Но арбитров избавил от этой необходимости Георгий Шелия. После дальнего удара он допустил грубую ошибку, выпустив мяч из рук, и Егор Голенков добил его в сетку. Таким образом, «Динамо» финишировало первым, «Ростов» — вторым, а «Ахмат» отправился в плей-офф «Пути регионов». «Оренбург» же обиднейшим образом вылетел.

Три результативные передачи Марадишвили и дубль Кордобы

Яркая борьба развернулась и в группе А, где «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» делили лидерство, имея в активе по десять очков, а «Локомотив» отставал от них на два. При этом железнодорожникам предстояло встретиться с бывшим коллективом своего нового тренера. И у них не было иного выхода, кроме как обыгрывать нижегородцев в основное время.

Задачу москвичи с лёгкостью выполнили. Как это часто бывает, после смены наставника команда встрепенулась и добилась результата ещё в первом тайме. В течение четырёх минут Наиру Тикнизяну и Франсуа Камано удалось дважды огорчить Никиту Гойло, причём результативные передачи им отдал Константин Марадишвили, при предыдущих наставниках нечасто появлявшийся в основе.

В концовке он вовсе помог отличиться вышедшему на замену Вильсону Изидору и оформил ассистентский хет-трик. Мяч воспитанника железнодорожников Тимура Сулейманова в добавленное время ситуацию не спас: «НН» отправился в «Путь регионов», а «Локо» в последний момент поднялся на вторую строчку.

«Краснодар» же с удовольствием воспользовался осечкой прямого конкурента и разгромил аутсайдера «Химки» — 4:1. В середине первого тайма стороны обменялись голами, и в этот момент южане делили лидерство с москвичами, опережая их по личным встречам. Но все вопросы вскоре снял оформивший дубль Джон Кордоба. А точку поставил вышедший вместо него на замену молодой Александр Кокшаров.