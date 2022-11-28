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Драка в Петербурге, гол Макарова и разгром от «Ростова»: чем завершился групповой этап «Пути РПЛ» Кубка России

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Борислав Головин
«Зенит» выиграл у «Спартака» в серии пенальти, но занял лишь третье место в своём квартете. При этом по окончании основного времени матча команды устроили массовую драку, в результате которой Владимир Москалёв показал шесть красных карточек. Михаил Галактионов с «Локомотивом» взял верх над своей бывшей командой — «Пари Нижним Новгородом», а дубль Джона Кордобы помог «Краснодару» разгромить «Химки». «Динамо» одолело «Оренбург» благодаря потрясающему удару Дениса Макарова, а «Ростов» дома разгромил «Ахмат». О последнем туре группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России — в материале RT.
Драка в Петербурге, гол Макарова и разгром от «Ростова»: чем завершился групповой этап «Пути РПЛ» Кубка России
  • РИА Новости

Слухи о повышенных премиальных и победа в серии пенальти

Матчи последнего тура группового этапа «Пути РПЛ» незаслуженно остались в тени чемпионата мира в Катаре, хотя в них до конца присутствовала интрига. Но наибольшее внимание, разумеется, привлекало дерби двух столиц «Зенит» — «Спартак». Красно-белые уверенно лидировали в квартете А, но неожиданное поражение от «Крыльев Советов» обострило борьбу. Все три команды имели возможность как занять первую строчку, так и вылететь в «Путь регионов».

В случае победы петербуржцев и самарцев они набирали идентичное количество очков. А первым дополнительным показателем в турнире являются личные встречи, по которым тоже наблюдалось бы полное равенство. Зато по разнице мячей москвичи опережали оппонентов, и подопечным Сергея Семака, чтобы обойти их, требовалось забивать четыре безответных. По информации СМИ, руководство даже решило дополнительно мотивировать команду. Якобы, если бы она выиграла с разницей в три гола и более, получила бы тройные премиальные.

На деле игра вышла не самой яркой. В первом тайме команды вовсе не угрожали воротам друг друга и запомнился только неточный выстрел Романа Зобнина с дальней дистанции. После перерыва хозяева увеличили давление и наконец принялись создавать моменты, но им не хватало точности. После красивого обводящего удара Малкома мяч прошёл рядом со штангой. В паре других эпизодов красно-белых выручил Александр Максименко.

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Но болельщики всё равно не остались внакладе, поскольку уже по завершении основного времени на поле началась массовая драка. Первые конфликты начали разгораться ещё до свистка, когда Родригао и Шамар Николсон сцепились в центральном круге. Следом по жёлтой получили Зобнин и Далер Кузяев.

Окончательно игроки перестали сдерживать эмоции, когда Вильмар Барриос устроил потасовку с Квинси Промесом. На помощь партнёрам пришли заведённые Родригао и Николсон. Бразилец несколько раз пнул ямайца ногой, а тот в ответ нанёс ему мощный удар кулаком в челюсть.

Тут же со скамейки запасных прибежали Наиль Умяров и Александр Соболев. Но если первый лишь забавно поскользнулся на мокром газоне, то второй стал одним из главных действующих лиц, поучаствовав в избиении Барриоса. Между тем на другом участке поля снова сошлись Родригао и Николсон. Футболистов удалось успокоить с огромным трудом, а Владимир Москалёв в итоге был вынужден удалить шестерых человек: Николсона, Родригао, Соболева, Барриоса, Малкома и Александра Селихова.

После такого серия пенальти казалась для команд простой формальностью. Однако хозяева всё же сумели довести дело до победы. Иван парировал удары Антона Зиньковского и Даниила Денисова, а решающий 11-метровый реализовал экс-хавбек москвичей Зелимхан Бакаев. Это не помогло «Зениту» подняться выше третьего места, поскольку «Крылья Советов» в параллельном матче одержали непростую победу над «Факелом» благодаря голу Дмитрия Цыпченко. А «Спартак» всё же остался на первой строчке.

Исторические мячи Бикфалви и курьёзный автогол Юрганова

Под руководством Виктора Гончаренко «Урал» не только существенно поправил своё положение в РПЛ, но и отлично выступил на групповом этапе Кубка России. В шести матчах он одержал пять побед и опередил ЦСКА. Определяющим стал домашний успех в противостоянии с армейцами в серии пенальти. После этого екатеринбуржцы обошли их на очко и в матче последнего тура с аутсайдером «Торпедо» имели возможность сыграть не хуже, чем преследователь, чтобы сохранить место на вершине.

Команда легко выполнила задачу и на выезде оказалась сильнее оппонента — 2:1. А главным героем в её составе стал недавно восстановившийся от травмы Эрик Бикфалви. Ветеран оформил дубль и приблизился к установлению знакового рекорда. Румын с 53 голами теперь всего на два отстаёт от лучшего бомбардира в истории клуба Михаила Мысина. А «Урал» закончил год на мажорной ноте, добившись на финише девяти побед при двух ничьих.

В свою очередь, ЦСКА с аналогичным счётом обыграл бывшую команду Владимира Федотова «Сочи». Удивительно, но москвичи после назначения российского тренера в третий раз подряд оставили южан не у дел: два — в Кубке и один — в РПЛ. Открыл счёт уже на третьей минуте 19-летний Никита Ермаков. А решающий мяч занёс себе в пассив Игорь Юрганов. По истечении часа встречи он попытался выполнить передачу вратарю Денису Адамову, но не увидел, что тот вышел ему навстречу, и перебросил его.

Зато хозяева перед началом игры определились с новым наставником. Владелец клуба Борис Ротенберг подтвердил, что им станет Курбан Бердыев, контракт с которым подписан на 2,5 года.

Удачная замена Йокановича и разгром от подопечных Карпина

Но наиболее запутанная ситуация сложилась в квартете С, где все команды могли как завершить выступление, так и занять первое место. Лидировал «Оренбург», на очко опережавший «Динамо» и на два — «Ростов» и «Ахмат». Причём по личным встречам у подопечных Марцела Лички было абсолютное равенство с обоими коллективами с юга России (две победы со счётом 4:2 и поражения — 1:3). В свою очередь, команда Валерия Карпина в первом круге уступила в Грозном (1:3). В ответном противостоянии ей требовалось добиваться лучшей разницы, чтобы обходить оппонента при равенстве. Хозяева практически решили задачу ещё в первом тайме, когда Андрей Лангович и Николай Комличенко поразили ворота гостей.

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На последнюю строчку в онлайн-таблице опустились москвичи, которые никак не могли огорчить «Оренбург». Бело-голубые владели подавляющим преимуществом, но чудеса в воротах творил Евгений Гошев. А гол Даниила Фомина судейская бригада отменила из-за спорного офсайда.

Их в очередной раз спасло умение Славиши Йокановича своевременно проводить замены. Серб бросил в бой Дениса Макарова, и тот спустя четыре минуты отличился. Полузащитник грудью обработал мяч в штрафной и вторым касанием, не позволяя ему опуститься на газон, точно пробил в дальний. Тут же футболисты не сдержали эмоций, и на бровке разгорелась потасовка с участием игроков и членов тренерского штаба. В итоге четыре спортсмена получили жёлтые, а Адесойе Ойеволе, помощник Лички, — красную.

А в Ростове-на-Дону до последнего не ясно было ничего, ведь в случае окончания встречи со счётом 2:0 у оппонентов были бы абсолютно равные показатели и пришлось бы бросать жребий. Но арбитров избавил от этой необходимости Георгий Шелия. После дальнего удара он допустил грубую ошибку, выпустив мяч из рук, и Егор Голенков добил его в сетку. Таким образом, «Динамо» финишировало первым, «Ростов» — вторым, а «Ахмат» отправился в плей-офф «Пути регионов». «Оренбург» же обиднейшим образом вылетел

Три результативные передачи Марадишвили и дубль Кордобы

Яркая борьба развернулась и в группе А, где «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» делили лидерство, имея в активе по десять очков, а «Локомотив» отставал от них на два. При этом железнодорожникам предстояло встретиться с бывшим коллективом своего нового тренера. И у них не было иного выхода, кроме как обыгрывать нижегородцев в основное время.

Задачу москвичи с лёгкостью выполнили. Как это часто бывает, после смены наставника команда встрепенулась и добилась результата ещё в первом тайме. В течение четырёх минут Наиру Тикнизяну и Франсуа Камано удалось дважды огорчить Никиту Гойло, причём результативные передачи им отдал Константин Марадишвили, при предыдущих наставниках нечасто появлявшийся в основе.

В концовке он вовсе помог отличиться вышедшему на замену Вильсону Изидору и оформил ассистентский хет-трик. Мяч воспитанника железнодорожников Тимура Сулейманова в добавленное время ситуацию не спас: «НН» отправился в «Путь регионов», а «Локо» в последний момент поднялся на вторую строчку.

«Краснодар» же с удовольствием воспользовался осечкой прямого конкурента и разгромил аутсайдера «Химки» — 4:1. В середине первого тайма стороны обменялись голами, и в этот момент южане делили лидерство с москвичами, опережая их по личным встречам. Но все вопросы вскоре снял оформивший дубль Джон Кордоба. А точку поставил вышедший вместо него на замену молодой Александр Кокшаров.

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