Хрюнов о драке игроков «Спартака» и «Зенита»: как будто за последнюю кружку пива у ларька

Промоутер Владимир Хрюнов высказался о массовой драке в матче шестого тура Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».

«Потасовку видел, не очень хорошая тема. Это эмоции, думаю, там много личного. Главное в этой стычке — искренность. Примерно так дерутся за последнюю кружку пива у пивного ларька, за любовь единственной девушки, за честь своей деревни. Это я хочу похвалить», — цитирует Хрюнова «РБ Спорт».

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча с «Зенитом».