Узнать больше

Хрюнов о драке игроков «Спартака» и «Зенита»: как будто за последнюю кружку пива у ларька

Короткая ссылка
Промоутер Владимир Хрюнов высказался о массовой драке в матче шестого тура Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».
Хрюнов о драке игроков «Спартака» и «Зенита»: как будто за последнюю кружку пива у ларька
  • РИА Новости

«Потасовку видел, не очень хорошая тема. Это эмоции, думаю, там много личного. Главное в этой стычке — искренность. Примерно так дерутся за последнюю кружку пива у пивного ларька, за любовь единственной девушки, за честь своей деревни. Это я хочу похвалить», — цитирует Хрюнова «РБ Спорт».

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить