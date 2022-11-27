Джикия: в перерыве матча с «Зенитом» женилась пара, ну а какая свадьба без драки

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча шестого тура Кубка России по футболу с «Зенитом».

«Видел, что в перерыве женилась пара. За «Зенит» же болеют? Какая свадьба без драки? Ну вот, с праздником. Понятно, что это некрасиво и неприемлемо. За этим наблюдали женщины и дети. Две классные команды, сильные соперники, эмоции», — цитирует Джикию Sport24.

Он также отметил, что игроки красно-белых, которые не смогли реализовать пенальти, очень расстроились, однако получили нужный им опыт.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал позором драку в матче со «Спартаком».