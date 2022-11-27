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Петржела считает позором драку в матче между «Зенитом» и «Спартаком»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о массовой драке в матче шестого тура Кубка России по футболу со «Спартаком».
Петржела считает позором драку в матче между «Зенитом» и «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

«Драка между игроками «Зенита» и «Спартака» — это позор. В футболе так быть не должно. Очень обидно, что футбольные страсти на поле перерастают в драку», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

По его словам, нельзя допустить, чтобы такое повторилось, потому что произошедшее ничего общего с футболом не имеет.  

У красно-белых после драки, которая произошла на последней минуте встречи, были удалены Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о драке в матче с «Зенитом».

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