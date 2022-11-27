Соболев: когда бьют наших — я в стороне не остаюсь

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о массовой драке в матче шестого тура Кубка России по футболу с «Зенитом».

«Я осуждаю то, что произошло, и извиняюсь перед всеми. Это неправильно. Эмоции не должны проявляться в таком виде. Когда бьют наших — я в стороне не остаюсь. Удалили всех, кто принимал активное участие. Всё по делу», — цитирует Соболева Sport24.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки, которая произошла на последней минуте встречи, были удалены Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре столичной команды в матче с «Зенитом».