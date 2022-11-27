Абаскаль об игре «Спартака»: сегодня мы сделали шаг вперёд, ребята получили большой опыт
- Gettyimages.ru
«Сегодня мы сделали большой шаг вперёд, ребята получили большой опыт. Они бились и практически ничего не позволили создать у наших ворот», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
Он также отметил, что команде нужно избегать драк, которая произошла в конце матча. По его словам, в подобных ситуациях игроков надо успокаивать.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки, которая произошла на последней минуте встречи, были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о потасовке между игроками «Зенита» и «Спартака».