Абаскаль об игре «Спартака»: сегодня мы сделали шаг вперёд, ребята получили большой опыт

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре столичной команды в матче шестого тура Кубка России по футболу с «Зенитом».

«Сегодня мы сделали большой шаг вперёд, ребята получили большой опыт. Они бились и практически ничего не позволили создать у наших ворот», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Он также отметил, что команде нужно избегать драк, которая произошла в конце матча. По его словам, в подобных ситуациях игроков надо успокаивать.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки, которая произошла на последней минуте встречи, были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о потасовке между игроками «Зенита» и «Спартака».