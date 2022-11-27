Дюков оценил массовую драку в матче между «Зенитом» и «Спартаком»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о потасовке между игроками «Зенита» и «Спартака» в матче шестого тура Кубка России по футболу.

«Такая концовка говорит о том, что Кубок России важен командам и никто не хочет уступать. Было несколько таких матчей. Точные игры не назову, но такие матчи бывают», — цитирует Дюкова Sport24.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки, которая произошла на последней минуте встречи, были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о драке петербургской команды с игроками «Спартака».