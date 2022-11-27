Семак: судья в матче «Зенит» — «Спартак» изначально выбрал неправильную тактику

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о драке петербургской команды с игроками «Спартака» в матче шестого тура Кубка России по футболу.

«Судья поставил такую планку борьбы, что, естественно, это должно было перетечь в потасовку, к сожалению. Надо поощрять футбол, а не хватание руками, чего было очень много. Это уже другой спорт. На мой взгляд, судья изначально выбрал неправильную тактику», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки, которая произошла на последней минуте встречи, были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча между «Зенитом» и «Спартаком».