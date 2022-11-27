Аршавин: стычка игроков «Зенита» и «Спартака» скрасила фанатам впечатления от матча

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал результат матча шестого тура Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«По игре сказать нечего: очень унылая и вялотекущая, она не получилась. Если бы не стычка, можно было бы сегодняшний вечер похоронить. Болельщики с хорошими эмоциями уйдут на перерыв. Они за последние 15—20 минут получили то, чего не получали весь матч», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По его мнению, по ходу игры не чувствовалось нерва, накалённой обстановки, поскольку «Спартак» устраивал результат, а «Зенит» не смог показать всего, на что способен.

«Пожар потушен, потому что уже во время серии пенальти я не видел, чтобы кто-то кого-то задирал. Если пересмотреть VAR, ещё можно пару удалений записать», — добавил Аршавин.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У «Спартака» после драки, которая произошла на последней минуте встречи, были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Таким образом, «Зенит» (десять очков) вышел в плей-офф «Пути регионов», где сыграет с клубами Первой лиги. «Спартак» (13 очков) продолжит выступление в плей-офф Кубка России.