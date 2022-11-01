«Динамо» и «Ростов» вышли в плей-офф Кубка России, «Оренбург» вылетел

Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче шестого тура группового этапа Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 69-й минуте забил полузащитник московского клуба Денис Макаров.

В другом матче шестого тура «Ростов» победил грозненский «Ахмат» — 3:0.

Таким образом, «Динамо» (10 очков) и «Ростов» (девять очков) вышли из группы C в плей-офф Кубка России с первого и второго места соответственно. «Ахмат» (девять очков) расположился на третьей строчке и сыграет в плей-офф с клубами Первой лиги. «Оренбург» (восемь очков) вылетел из турнира.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Сочи» и вышел в плей-офф Кубка России.