ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче Кубка России

Московский ЦСКА обыграл «Сочи» в заключительном туре группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:1.

В составе армейцев отличились Никита Ермаков и Игорь Юрганов. У сочинцев мяч забил Ванья Дркушич.

Таким образом, ЦСКА занял второе место в группе D и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России.

Ранее сообщалось, что арбитр Владимир Москалёв заменит Сергея Карасёва на матче между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в последнем туре группового этапа Кубка России.