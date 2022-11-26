ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче Кубка России
- РИА Новости
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Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:1.
В составе армейцев отличились Никита Ермаков и Игорь Юрганов. У сочинцев мяч забил Ванья Дркушич.
Таким образом, ЦСКА занял второе место в группе D и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России.
Ранее сообщалось, что арбитр Владимир Москалёв заменит Сергея Карасёва на матче между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в последнем туре группового этапа Кубка России.