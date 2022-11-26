Узнать больше

ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче Кубка России

Короткая ссылка
Московский ЦСКА обыграл «Сочи» в заключительном туре группового этапа Кубка России по футболу.
ЦСКА одержал победу над «Сочи» в матче Кубка России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:1.

В составе армейцев отличились Никита Ермаков и Игорь Юрганов. У сочинцев мяч забил Ванья Дркушич.

Таким образом, ЦСКА занял второе место в группе D и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. 

Ранее сообщалось, что арбитр Владимир Москалёв заменит Сергея Карасёва на матче между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в последнем туре группового этапа Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить