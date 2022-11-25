Москалёв заменит Карасёва на матче «Зенит» — «Спартак» в Кубке России
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Замена главного судьи связана с простудой Карасёва, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Отмечается, что также изменены бригады арбитров на двух матчах шестого тура Кубка России. На VAR в матче между сине-бело-голубыми и красно-белыми назначен Алексей Сухой, а видеоассистентом арбитра на матче «Локомотив» — «Нижний Новгород» будет Антон Фролов.
«Спартак» проведёт заключительный матч в 2022 году с «Зенитом» в рамках шестого тура Кубка России. Игра между командами пройдёт 27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:00 мск.
Ранее защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал об атмосфере в команде при Гильермо Абаскале.