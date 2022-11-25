Узнать больше

Хлусевич рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Абаскале

Короткая ссылка
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал об атмосфере в команде при Гильермо Абаскале.
Хлусевич рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Абаскале
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kireev/NurPhoto

«Атмосфера в команде великолепная. Требования, которые Абаскаль выдвигает, — понятны. Все знают, что делать. Тренер общается со всеми индивидуально», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

«Спартак» проведёт заключительный матч в 2022 году с «Зенитом» в рамках шестого тура Кубка России. Игра между командами пройдёт 27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:00 мск.

Красно-белые лидируют в турнирной таблице группы B, набрав 12 очков. «Зенит» — третий (9 очков).

Ранее Сергей Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить