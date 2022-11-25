Хлусевич рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Абаскале

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал об атмосфере в команде при Гильермо Абаскале.

«Атмосфера в команде великолепная. Требования, которые Абаскаль выдвигает, — понятны. Все знают, что делать. Тренер общается со всеми индивидуально», — цитирует Хлусевича «Чемпионат».

«Спартак» проведёт заключительный матч в 2022 году с «Зенитом» в рамках шестого тура Кубка России. Игра между командами пройдёт 27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:00 мск.

Красно-белые лидируют в турнирной таблице группы B, набрав 12 очков. «Зенит» — третий (9 очков).

Ранее Сергей Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком».