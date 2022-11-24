Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто из игроков пропустит матч с московским «Спартаком» в шестом туре Кубка России.

«Одоевский и Ловрен точно не смогут принять участия в матче, все остальные готовятся. В стартовом составе выходят те, кто лучше готов и больше заслуживает этого», — передаёт слова Семака пресс-служба клуба.

Игра между командами пройдёт 27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:00 мск.

Красно-белые лидируют в турнирной таблице группы B, набрав 12 очков. «Зенит» — третий (9 очков).

Ранее Сергей Семак высказался о товарищеском матче с белградской «Црвеной Звездой».