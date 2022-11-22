Семак: «Зенит» поддержит игровой тонус благодаря матчу с «Црвеной Звездой»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о товарищеском матче с белградской «Црвеной Звездой».

«Мы можем поддерживать тонус. Эта игра должна понравиться всем, а мы постараемся порадовать болельщиков хорошей игрой. Победить хочет любая команда, но сейчас мы хотим выиграть и решить задачи по поддержанию игрового тонуса тех, кто играет мало», — цитирует Семака РИА Новости.

Семак поблагодарил сербский клуб за то, что тот принял предложение сыграть товарищеский матч.

«У нас появилась возможность сыграть с командой, играющей в еврокубках», — добавил Семак.

Контрольная игра проходит в Санкт-Петербурге. «Зенит» с 42 очками лидирует в чемпионате России.

Ранее Семак оценил первую часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).