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Семак: «Зенит» поддержит игровой тонус благодаря матчу с «Црвеной Звездой»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о товарищеском матче с белградской «Црвеной Звездой».
Семак: «Зенит» поддержит игровой тонус благодаря матчу с «Црвеной Звездой»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы можем поддерживать тонус. Эта игра должна понравиться всем, а мы постараемся порадовать болельщиков хорошей игрой. Победить хочет любая команда, но сейчас мы хотим выиграть и решить задачи по поддержанию игрового тонуса тех, кто играет мало», — цитирует Семака РИА Новости.

Семак поблагодарил сербский клуб за то, что тот принял предложение сыграть товарищеский матч.

«У нас появилась возможность сыграть с командой, играющей в еврокубках», — добавил Семак.

Контрольная игра проходит в Санкт-Петербурге. «Зенит» с 42 очками лидирует в чемпионате России. 

Ранее Семак оценил первую часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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