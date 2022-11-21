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Семак: доволен тем, как «Зенит» провёл первую часть сезона РПЛ

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил первую часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Семак: доволен тем, как «Зенит» провёл первую часть сезона РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Насколько доволен первым этапом чемпионата России? Чемпионатом, безусловно, доволен, хороший отрезок был. Кубком недоволен, мы можем играть лучше», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

По его мнению, в Кубке России санкт-петербургская команда сможет исправить ситуацию.

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке располагается московский «Спартак» с 36 очками.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Игорь Семшов сравнил «Зенит» с мадридским «Реалом».

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