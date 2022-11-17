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Семшов сравнил «Зенит» с «Реалом»

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Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Семшов сравнил санкт-петербургский «Зенит» с мадридским «Реалом».
Семшов сравнил «Зенит» с «Реалом»
  • Gettyimages.ru

«В какой-то степени «Зенит» можно сравнить с «Реалом». Игроков сборной России в «Зените» достаточно. Если бы россияне играли чаще, то в национальной команде было бы больше представителей петербуржцев. Я хотел бы видеть больше сильных футболистов в каждой команде РПЛ», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни высказался о работе Сергея Семака в санкт-петербургском клубе.

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