Данни считает, что Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни высказался о работе Сергея Семака в санкт-петербургском клубе.

«Уверен, что Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита». Он ещё выиграет много трофеев в клубе. Думаю, и в этом сезоне он приведёт сине-бело-голубых к чемпионству», — цитирует Данни «РБ Спорт».

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.

Ранее нападающий «Зенита» Малком оценил своё выступление в первой половине сезона-2022/23.