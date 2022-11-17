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Малком: я провожу свой лучший сезон

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Нападающий «Зенита» Малком оценил своё выступление в первой половине сезона-2022/23.

«Пока что в сезоне у меня 15 голов, и я очень рад — это мой лучший сезон. Всё берёт начало из работы за пределами поля — моя семья и восстановительная работа», — сказал Малком в интервью пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал семь результативных передач.

После 17-ти туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Ранее Малком заявил, что хочет забить несколько мячей в ворота «Спартака».

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