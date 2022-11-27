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Гол Изидора помог «Локомотиву» обыграть «Пари НН» в матче Кубка России

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Столичный «Локомотив» одержал победу над «Пари НН» в матче шестого тура группового этапа Кубка России.
Гол Изидора помог «Локомотиву» обыграть «Пари НН» в матче Кубка России
  • РИА Новости

Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счётом 3:1.

Мячи забили Наир Тикнизян, Франсуа Камано и Вильсон Изидор. Константин Марадишвили отметился тремя результативными передачами.

У «Пари НН» отличился Тимур Сулейманов.

Таким образом, железнодорожники вышли в плей-офф, а «Пари НН» стал третьим и попал в «Путь регионов».

Ранее «Краснодар» с разгромным счётом обыграл подмосковные «Химки» в матче шестого тура группового этапа Кубка России по футболу.

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