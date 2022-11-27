Личка — о поражении «Оренбурга» от «Динамо»: проиграли ментальную борьбу

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение оренбургской команды в матче с «Динамо» в Кубке России.

«По игре впечатления такие, что во второй половине соперник был лучше. У нас было много тактических ошибок. Сегодня эта игра была для нас всем. Эту ментальную борьбу мы проиграли. Для меня это обидно. Я хотел победить. Мне грустно», — приводит слова Лички «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 69-й минуте забил полузащитник московского клуба Денис Макаров.

Таким образом, «Динамо» (десять очков) и «Ростов» (девять) вышли из группы C в плей-офф Кубка России с первого и второго мест соответственно. «Ахмат» (девять) расположился на третьей строчке и сыграет в плей-офф с клубами Первой лиги. «Оренбург» (восемь) вылетел из турнира.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о выходе столичной команды в плей-офф Кубка России.