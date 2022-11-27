Узнать больше

Личка — о поражении «Оренбурга» от «Динамо»: проиграли ментальную борьбу

Короткая ссылка
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение оренбургской команды в матче с «Динамо» в Кубке России.
Личка — о поражении «Оренбурга» от «Динамо»: проиграли ментальную борьбу
  • Gettyimages.ru

«По игре впечатления такие, что во второй половине соперник был лучше. У нас было много тактических ошибок. Сегодня эта игра была для нас всем. Эту ментальную борьбу мы проиграли. Для меня это обидно. Я хотел победить. Мне грустно», — приводит слова Лички «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 69-й минуте забил полузащитник московского клуба Денис Макаров.

Таким образом, «Динамо» (десять очков) и «Ростов» (девять) вышли из группы C в плей-офф Кубка России с первого и второго мест соответственно. «Ахмат» (девять) расположился на третьей строчке и сыграет в плей-офф с клубами Первой лиги. «Оренбург» (восемь) вылетел из турнира.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о выходе столичной команды в плей-офф Кубка России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить