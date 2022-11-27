В «Динамо» прокомментировали выход из группы в Кубке России с первого места

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о выходе столичной команды в плей-офф Кубка России.

«Мы довольны тем, что вышли с первого места. Посмотрим, на кого попадём дальше. Мы всегда ставим себе самые амбициозные задачи, в том числе выход с первого места в группе. Это немаловажно с учётом того, как разворачивалась борьба в этой группе», — цитирует Гафина «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 69-й минуте забил полузащитник московского клуба Денис Макаров.

Таким образом, «Динамо» (десять очков) и «Ростов» (девять) вышли из группы C в плей-офф Кубка России с первого и второго места соответственно. «Ахмат» (девять) расположился на третьей строчке и сыграет в плей-офф с клубами Первой лиги. «Оренбург» (восемь) вылетел из турнира.

Ранее в «Динамо» сообщили, что Норманн перенёс операцию на плече.