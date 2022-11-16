Чудо от «Звезды», вылет «Алании», победа «Уфы» в серии пенальти и дубль Малкома: чем запомнились матчи Кубка России

«Зенит» обыграл «Факел» на групповой стадии Кубка России благодаря дублю вышедшего на замену Малкома. Между тем в Пути регионов турнира определилась половина четвертьфиналистов. Главной сенсацией стал успех представляющей Вторую лигу «Звезды», которая оказалась сильнее «КАМАЗа». «Уфа» только в серии пенальти прошла «Динамо» из Махачкалы. «Алания», в прошлом сезоне добравшаяся до полуфинала, резервным составом уступила «Акрону». А «Кубань» сенсационно уступила «Волге».

Предсказуемый успех «Зенита»

Несмотря на то что РПЛ ушла на зимнюю паузу, командам ещё предстояло провести матчи двух туров группового этапа Кубка. Они были перенесены с начала и середины ноября на конец месяца в интересах сборной России, которая сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном. Первыми уже 16-го числа вышли на поле «Факел» и «Зенит». Причём петербуржцам победа была необходима, ведь в четырёх встречах они набрали всего шесть очков и делили второе-третье места в квартете с «Крыльями Советов». В свою очередь, воронежцы с нулём сохраняли теоретические шансы на продолжение борьбы. Разумеется, подопечные Сергея Семака оставались фаворитами, несмотря на отъезд в национальные команды ряда исполнителей.

Правда, тренер дал возможность отдохнуть некоторым лидерам и выставил на «Центральном стадионе профсоюзов» полурезервный состав, разбавив его Михаилом Кержаковым, Дугласом дос Сантосом, Клаудиньо и Далером Кузяевым. Однако он и без того выглядел мощно: например, шанс получили Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан и Дмитрий Чистяков, примирившийся с руководством клуба.

Но в первом тайме «Факел» при поддержке собственных болельщиков смотрелся не хуже действующего чемпиона страны. Коллектив Дмитрия Пятибратова навязывал маститым оппонентам борьбу на каждом участке поля и не позволял им приближаться к штрафной. Как результат, до перерыва опасных моментов у команд почти не было. Более того, они нанесли всего по одному удару в створ друг друга.

Однако гости с учётом их кадровых возможностей способны перевернуть ход любой встречи с помощью замен. В Воронеже они бросили в бой вместо не проявившего себя Бакаева Малкома, и тот сразу же открыл счёт. Получив передачу от Матео Кассьерры, он обыграл в штрафной Алексея Городового и с острого угла отправил мяч в сетку. А в концовке бразилец невольно оформил дубль. После удара Данила Кругового мяч задел его живот и влетел в сетку. Таким образом, полузащитник сделал себе подарок, поскольку в день игры он объявил, что его девушка ждёт ребёнка.

Тяжёлая победа «Уфы»

Тем временем в Пути регионов состоялись четвертьфинальные матчи, победители которых получали возможность в плей-офф сразиться с командами, занявшими третьи места в группах Пути РПЛ. Первой это право завоевала «Уфа». Она ещё в прошлом сезоне сама выступала в элитном дивизионе, но вылетела и теперь сражается за выживание в ФНЛ, испытывая серьёзные финансовые проблемы. Зато Кубок стал для неё отдушиной.

Сперва башкортостанцы не без труда сломили сопротивление двух соперников из Второй лиги — «Кубани-Холдинг» и «Динамо-Брянска», а затем в драматичном домашнем противостоянии прошли «Динамо» из Махачкалы. В основное время оппоненты поразили ворота друг друга по два раза. При этом хозяева владели подавляющим преимуществом, но не реализовали массу моментов. А гости незадолго до свистка на перерыв воспользовались единственным — Ражаб Магомедов убежал на рандеву с Иваном Кукушкиным и переиграл его.

В самом начале второго тайма подопечных Арслана Халимбекова наконец прорвало, и они не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Но бело-голубых спас всё тот же Магомедов, поставивший точку в быстрой контратаке и оформивший дубль. В результате судьба встречи решилась в серии пенальти. Первым ошибся капитан «Уфы» Заурбек Плиев. Сослан Кагермазов имел отличную возможность обеспечить своей команде преимущество, но с его ударом справился Кукушкин. А следом нервы не выдержали уже у капитана дагестанского коллектива Муталипа Алибекова, даже не попавшего в створ.

Невероятное выступление подопечных Комбарова

Сенсационно пробилась в следующий раунд и «Звезда». Скромная команда, представляющая Вторую лигу, продолжает творить историю. Она взяла старт в Кубке ещё на стадии 1/128 финала и прошла уже пять раундов, по пути выбив трёх представителей ФНЛ. Вслед за аутсайдерами «Велесом» и «Родиной» завершить борьбу вынужден был крепкий «КАМАЗ», ведущий борьбу за попадание в стыки.

Петербуржцы на выезде с первых минут отдали превосходящему в классе сопернику инициативу и регулярно отвечали опаснейшими контратаками. Одна из них завершилась голом Станислава Уткина на седьмой минуте. Примечательно, что 23-летний воспитанник СШОР «Зенит», успевший поиграть за фарм-клубы сине-бело-голубых и «Локомотива», приостановил карьеру на полтора года и даже успел войти в тренерский штаб «Ленинградца».

Однако летом он пополнил состав «Звезды», а в Нижнекамске отметился дебютным голом во взрослом футболе. Во втором тайме снял все вопросы об исходе матча ещё один местный спортсмен, Дмитрий Суконкин. На предыдущих стадиях он по разу огорчил «Велес» и «Родину», а теперь не пожалел «КАМАЗ». На это челнинцы ответили лишь мячом Никиты Кирсанова в концовке.

Также необходимо отметить главного тренера «Звезды» Дмитрия Комбарова. Бывший капитан «Спартака» в относительно молодом возрасте повесил бутсы на гвоздь и в 35 лет не побоялся принять коллектив из Второй лиги. Пока у начинающего специалиста всё складывается прекрасно. Его подопечные не только сотворили чудо в Кубке, но и занимают вторую строчку в своей зоне.

Удивительные сейвы Натабашвили

Неожиданностью, на первый взгляд, можно назвать и вылет «Алании», ведь она добралась до полуфинала предыдущего розыгрыша, а в этом сезоне ФНЛ делит лидерство в таблице с «Балтикой». Гораздо меньше вопросов данный результат вызывает, если изучить её состав. Заур Тедеев предоставил отдых лидерам и привёз в Жигулёвск к «Акрону» ближний и даже отдалённый резерв. Из стабильно основных исполнителей приехал лишь защитник Сослан Качмазов, но его усилий оказалось недостаточно.

А ярче всех в составе фаворита проявил себя Георгий Натабашвили. 22-летний вратарь, который совершил не один сейв в матче предыдущей стадии с «Волгарём» и отразил пенальти, и на этот раз сделал всё, чтобы его команда прошла дальше.

Он выручил партнёров в нескольких казавшихся безнадёжными моментах и пропустил лишь раз. На 55-й минуте после розыгрыша стандарта и подачи с фланга мяч удачно отскочил к Дмитрию Сасину, и тот слёту точно пробил в дальний угол. Натабашвили парировать удар не мог физически.

Зато его визави Сергей Волков остался практически без работы и легко отыграл на ноль. А «Акрон», получивший профессиональный статус всего три года назад, впервые в своей короткой истории добрался до стадии Кубка страны, на которой в бой вступают представители элитного дивизиона.

Преображение «Волги» в Кубке России

Пробился в следующий раунд и аутсайдер ФНЛ «Волга». Если в национальном первенстве она с трудом набирает очки, то в Кубке выбивает из борьбы сильнейшие коллективы. Вслед за «Рубином» и «Нефтехимиком» поражение потерпела «Кубань». Причём все три встречи завершились со счётом 2:1.

А ульяновцы не только одержали очередную победу, но и отметились двумя голами-красавцами ещё в первом тайме. Сначала эффектный проход по чужой половине предпринял Денис Рахманов. По пути он обыграл одного соперника и убрал на замахе второго и пробил в дальний из-за пределов штрафной. А затем Даниил Арсентьев удвоил преимущество гостей, оставив не у дел нескольких оппонентов.

На это краснодарцы ответили только голом Нури Абдокова. Сократив отставание, они всей командой пошли вперёд, но в концовке вдобавок остались в меньшинстве. Вышедший на замену Алексей Щёткин умудрился получить две жёлтые карточки в течение шести минут.