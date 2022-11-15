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Газизов прокомментировал выход «Уфы» в следующий раунд Кубка России

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на победу башкирского клуба над махачкалинским «Динамо» в Кубке России.
Газизов прокомментировал выход «Уфы» в следующий раунд Кубка России
  • РИА Новости

«Результативный матч и серия пенальти — болельщики испытали всевозможные эмоции. Мы победили, причём победили заслуженно. Любая серия пенальти — это лотерея. Но мы больше хотели и верили в победу», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Встреча в Уфе на стадионе «Нефтяник» завершилась со счётом 2:2. 

В составе «Уфы» отличились Роман Минаев (49-я минута), Дилан Ортис (59-я, пенальти). У махачкалинского «Динамо» дубль оформил Ражаб Магомедов (42-я, 78-я).

По пенальти сильнее оказалась уфимская команда (4:3).

Ранее Газизов назвал срок контракта нового главного тренера команды из столицы Башкирии Арслана Халимбекова.

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