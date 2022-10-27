Газизов: соглашение с Халимбековым рассчитано до конца сезона-2022/23
- РИА Новости
«Контракт Халимбекова будет действовать до конца нынешнего сезона. Что касается возможности продления, нужно будет смотреть по окончании сезона», — цитирует Газизова РИА Новости.
Пост главного тренера клуба 26 октября покинул Денис Попов. Халимбеков работал в «Уфе» с 2019 по 2020 год, когда входил в тренерский штаб Вадима Евсеева.
«Уфа» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Остона Урунова в уфимский клуб.