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Газизов: соглашение с Халимбековым рассчитано до конца сезона-2022/23

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал срок контракта нового главного тренера команды из столицы Башкирии Арслана Халимбекова.
Газизов: соглашение с Халимбековым рассчитано до конца сезона-2022/23
  • РИА Новости

«Контракт Халимбекова будет действовать до конца нынешнего сезона. Что касается возможности продления, нужно будет смотреть по окончании сезона», — цитирует Газизова РИА Новости.

Пост главного тренера клуба 26 октября покинул Денис Попов. Халимбеков работал в «Уфе» с 2019 по 2020 год, когда входил в тренерский штаб Вадима Евсеева.

«Уфа» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Остона Урунова в уфимский клуб.

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