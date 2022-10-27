Газизов: соглашение с Халимбековым рассчитано до конца сезона-2022/23

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал срок контракта нового главного тренера команды из столицы Башкирии Арслана Халимбекова.

«Контракт Халимбекова будет действовать до конца нынешнего сезона. Что касается возможности продления, нужно будет смотреть по окончании сезона», — цитирует Газизова РИА Новости.

Пост главного тренера клуба 26 октября покинул Денис Попов. Халимбеков работал в «Уфе» с 2019 по 2020 год, когда входил в тренерский штаб Вадима Евсеева.

«Уфа» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Остона Урунова в уфимский клуб.