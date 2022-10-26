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Газизов не планирует возвращать Урунова в «Уфу»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Остона Урунова в уфимский клуб.
Газизов не планирует возвращать Урунова в «Уфу»
  • Gettyimages.ru

«У него своя карьера, он идёт дальше. Возвращение в «Уфу»? Думаю, вряд ли. Нужно взяться за голову и решить свои проблемы. А кто ещё ему поможет? Только он сам», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

21-летний полузащитник выступал за «Урал» со 2 сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне Урунов принял участие в трёх матчах за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что бывший полузащитник красно-белых Остон Урунов расторг контракт с «Уралом».

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