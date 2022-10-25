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Салихова считает, что карьера Газизова пошла под откос с трансфера Урунова в «Спартак»

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию, что бывший полузащитник красно-белых Остон Урунов расторг контракт с «Уралом».
Салихова считает, что карьера Газизова пошла под откос с трансфера Урунова в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«С этого трансфера карьера Газизова пошла под откос. Желание сиюминутной наживы взяло над ним верх. Он говорил, что если футболисты не заиграют, то компенсирует из своих средств. Наврал с условиями контрактов. Даже не знаю, какой из его трансферов хуже: Кокорин или Урунов», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что ей не жаль Газизова. По её мнению, ему нужно остановиться, а не продолжать ходить по судам.

21-летний полузащитник выступал за «Урал» со 2 сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне Урунов принял участие в трёх матчах за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Урале» прокомментировали решение расторгнуть контракт с Уруновым.

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