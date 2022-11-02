Сенсация от «Звезды», выход «Волги» и победа «Кубани» в серии пенальти: чем запомнились матчи 1/16 финала Кубка России

«Звезда» сенсационно обыграла «Родину» благодаря голу Матвея Першина «ножницами», а «Пересвет» пропустил пять безответных мячей от «Акрона». «Кубань» и «Динамо» из Махачкалы одержали победы в серии пенальти над командами «Шинник» и «Динамо-Владивосток» соответственно, а «Алания» разгромила «Волгарь». «КАМАЗ» выбил из борьбы «Енисей», а два красивых дальних удара Дмитрия Ефремова помогли «Волге» обыграть «Нефтехимик». Чем запомнились матчи 1/16 финала «Пути регионов» Кубка России — в материале RT.

Шедевральный гол Першина

Главной сенсацией «Пути регионов» стало выступление «Звезды». Петербуржцы под руководством 35-летнего Дмитрия Комбарова показали себя настоящими кубковыми бойцами. Например, ещё на стадии 1/64 финала им удалось выбить из борьбы в серии пенальти наделавший немало шуму медийный «Амкал». С вступлением в борьбу команд ФНЛ скромный коллектив не сбавил обороты и сенсационно обыграл аутсайдера лиги «Велес».

Следующим соперником стала «Родина», также ведущая борьбу за выживание. При этом в её составе хватает исполнителей, имеющих богатый опыт игры в РПЛ. Чего хотя бы стоят защитник Владимир Рыков и хавбек Жозе Маурисио, тогда как в ростере оппонента собрана в основном молодёжь, прошедшая через ведущие академии страны. Поэтому москвичи казались явными фаворитами. И в первом тайме они оправдали это звание, добившись минимального преимущества в счёте — 2:1. Причём вратарю гостей Владимиру Мухину удалось взять пенальти от Ивана Тимошенко, но первым на добивание успел Альберт Габараев.

Однако «Звезда» не думала сдаваться и во второй половине встречи прижала «Родину» к воротам. Петербуржцы включили скорость и подавили хозяев высоким прессингом. А повёл их вперёд воспитанник «Локомотива» Матвей Першин. 19-летний нападающий ещё до перерыва восстановил статус-кво на табло, а после отметился шедевральным голом. После подачи с фланга он нанёс удар через себя в ближний угол и отпраздновал успех в стиле Криштиану Роналду.

Всего через несколько минут он отобрал мяч у защитника возле чужой штрафной и начал быструю атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Суконкин. А гол Павла Кудряшова окончательно убил интригу в матче. Реализованный Астемиром Гордюшенко пенальти уже не спас «Родину» от поражения.

Скорострельность Базелюка

Помимо «Звезды», в 1/16 финала пробились ещё три коллектива, представляющие ФНЛ-2. Однако им пройти дальше не удалось. «Динамо» (Брянск), ещё год назад выступавшее во втором по силе дивизионе страны, на выезде уступило «Уфе», которая совсем недавно радовала болельщиков в элите. Сейчас клуб переживает не лучшие времена, ходят даже слухи о его ликвидации.

Победа в Кубке благодаря единственному мячу Эгаша Касинтуры на девятой минуте помогла башкортостанцам отвлечься от печальных мыслей. При этом соперник целых полчаса провёл в меньшинстве после прямого удаления Сергея Евтушенко.

А хуже всех выступил «Пересвет», на выезде не сумевший составить достойную конкуренцию «Акрону», — 0:5. Для тольяттинцев данная победа — самая крупная в истории. Положил начало разгрому Константин Базелюк. Если в ФНЛ бывший нападающий ЦСКА отличился лишь раз, то в Кубке — уже трижды. На предыдущей стадии его точный удар позволил пройти владимирское «Торпедо». В следующей игре он оформил дубль ещё в первом тайме, забив два трудовых мяча.

Сработавшие провокации Хамхоева

Наиболее обидное поражение потерпело «Динамо-Владивосток», которое на выезде сошлось с одноимённой командой из Махачкалы. Хозяева владели преимуществом, но в основное время так и не смогли пробить Владислава Кучейко.

Чуть охладило их пыл удаление в самом начале второго тайма. Красную карточку за фол последней надежды получил Эрбол Атабаев. Впрочем, у него не оставалось другого выхода, кроме как сбивать убегавшего со своей половины один на один с вратарём оппонента.

В результате исход противостояния решился в серии пенальти. И судьбоносной оказалась одна единственная осечка. Хазбулат Хамхоев парировал выстрел Максима Машнёва. К слову, голкипер дагестанского коллектива на протяжении всей «лотереи» пытался всячески сбить соперников. Он подходил к ним, вставал рядом с точкой, брал в руки мяч. Как минимум одного человека ему удалось вывести из душевного равновесия, и этого оказалось достаточно.

В серии 11-метровых пришлось выявлять сильнейшего и «Шиннику» с «Кубанью». Основное время матча, как и в Махачкале, завершилось нулевой ничьей. Команды, казалось, изначально согласились с таким результатом и больше времени уделяли борьбе, чем созиданию в атаке.

В «лотерее» неточно исполнил свою попытку тоже только один футболист. Молодой Сергей Ещенко справился с бесхитростным ударом Андрея Батютина в левый от себя угол. Таким образом, южане не только пробились в 1/8 финала, но и во второй раз подряд выиграли по пенальти. На предыдущей стадии они оказались сильнее «Текстильщика».

Идеальные контратаки «КАМАЗа»

Неожиданностью можно назвать и вылет «Енисея». Красноярцы в прошлом розыгрыше сенсационно добрались до полуфинала турнира, попутно выбив «Крылья Советов», «Локомотив» и «Рубин». Но на этот раз им пришлось завершить борьбу уже после второго матча. Непреодолимым препятствием на пути команды оказался «КАМАЗ».

Подопечные Артёма Горлова, хотя и играли на выезде, на протяжении большей части встречи действовали первым номером. Однако хозяева грамотно оборонялись, а в случае необходимости на первый план выходил Алексей Смирнов, пробить которого так и не вышло. Впереди же они сделали ставку на контратаки, и эта тактика полностью себя оправдала.

В добавленное арбитром к первому тайму время челнинцам удалось открыть счёт после великолепного выноса защитника со своей половины. В результате Никита Кирсанов и Захар Тарасенко убежали к чужим воротам вдвоём, и последний не оставил шансов Дмитрию Реброву. По истечении часа противостояния они организовали ещё один образцовый контрвыпад. На этот раз Тарасенко красиво перебросил вратаря, а Асланбек Сикоев замкнул дальнюю штангу.

«КАМАЗ» пробился в 1/8 финала «Пути регионов» и продолжает радовать своих поклонников. Если в прошлом сезоне команда боролась за выживание и не вылетела из ФНЛ только потому, что не нашлось достаточного количества коллективов, желающих подняться в классе, то в этом приятно удивляет, добиваясь успеха на двух фронтах. В турнирной таблице лиги она в настоящий момент делит третье место с «Рубином» и как раз с «Енисеем».

Удивительное везение Натабашвили

Уверенной победы добилась и лидирующая в ФНЛ «Алания». Подопечные Заура Тедеева дома отправили три безответных мяча в ворота «Волгаря». Однако счёт на табло не отображает происходившее на поле. На протяжении всей встречи гости смотрелись не хуже и неоднократно могли огорчить хозяев.

Но их ворота в этот вечер будто заколдовали. В нескольких эпизодах спас партнёров 22-летний Георгий Натабашвили, проводивший всего третью игру за команду. В ряде других моментов астраханцы сами чудом не попали в створ. Апофеозом стал отражённый вратарём в концовке пенальти от Ильи Стефановича. А спустя пару минут голкипера подстраховал Алексей Татаев, выбивший мяч из створа.

«Алании», напротив, везло. На 18-й минуте Аршак Корян решился на дальний выстрел. Для Дмитрия Сагановича он едва ли представлял угрозу, но мяч предательски попал в ногу партнёру и полетел в противоположный угол. Ситуация повторилась сразу после перерыва, когда свежий Александр Ташаев с близкой дистанции пробил головой. Вратарю вновь помешал рикошет от защитника. А в добавленное время точку поставил ещё один резервист — Тарас Гаглоев.

Потрясающие выстрелы Ефремова

В отличие от «КАМАЗа» и «Алании», «Волга» выступает в нынешнем розыгрыше ФНЛ крайне неудачно и занимает последнее место. Более того, в её активе лишь одна победа, одержанная ещё в конце августа над владикавказцами. Зато в Кубке России дела у ульяновцев складываются замечательно. В рамках турнира они будто начали новую жизнь и оказались сильнее сразу двух крепких коллективов из Татарстана.

На предыдущей стадии пострадал «Рубин», а в 1/16 финала — «Нефтехимик». Пройти дальше аутсайдеру помогли два потрясающих гола Дмитрия Ефремова. Не славящийся высокой результативностью экс-полузащитник ЦСКА оформил дебютный дубль во взрослой карьере. Уже на 16-й минуте он из левого угла штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку без шансов для Андрея Голубева. Незадолго до перерыва хавбек отметился не менее красивым выстрелом, но с чуть более дальней дистанции. Нижнекамцы ответили своим голом-красавцем. Павел Котов метров с 30 нанёс мощнейший удар впритирку с дальней штангой.

Во втором тайме хозяева намерены были спастись, но игру им сломало спорное удаление Алексея Бердникова, получившего одну за другой две жёлтые карточки. Первую молодой судья Константин Юданов показал за фол в атаке на Чингизе Магомадове. Защитник не спорил: извинившись перед соперником, он побежал на свою половину поля. Однако рефери тут же достал второй горчичник, который шокировал всех присутствующих. Остаётся предположить, что Бердников что-то сказал арбитру незаметно для зрителей и был наказан за это.