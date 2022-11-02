Божович: Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок России

Бывший главный тренер «Амкара» Миодраг Божович рассказал историю про финал Кубка России по футболу с ЦСКА.

«Когда я с «Амкаром» вышел в финал Кубка России, этот усатый тренер Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок, своровал! Все прекрасно знают, что Газзаев всегда работал с судьями», — цитирует Божовича «РБ Спорт».

В финале ЦСКА обыграл «Амкар» в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось со счётом 2:2, пенальти — 4:1 в пользу московской команды.

Напомним, что специалист известен своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».

Ранее Миодраг Божович заявил, что его не ценят в России как специалиста.