Божович: я — легенда российского футбола
- Gettyimages.ru
«️Вы всё время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я — легенда российского футбола», — цитирует Божовича «РБ Спорт».
Он добавил, что его убили в России, потому он серб и маленькая фигура. Он отметил, что в стране больше ценят немецких и итальянских тренеров.
«Я провёл отличную работу в России, а меня называют физруком. Я занял с «Амкаром» четвёртое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это?» — добавил тренер.
Напомним, что специалист известен своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».
Ранее Паоло Ваноли объяснил причину ухода Зелимхана Бакаева из «Спартака».