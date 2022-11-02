Божович: я — легенда российского футбола

Сербский тренер Миодраг Божович заявил, что его не ценят в России как специалиста.

«️Вы всё время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я — легенда российского футбола», — цитирует Божовича «РБ Спорт».

Он добавил, что его убили в России, потому он серб и маленькая фигура. Он отметил, что в стране больше ценят немецких и итальянских тренеров.

«Я провёл отличную работу в России, а меня называют физруком. Я занял с «Амкаром» четвёртое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это?» — добавил тренер.

Напомним, что специалист известен своей работой в «Динамо», «Локомотиве», «Амкаре», «Ростове» и «Арсенале».

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