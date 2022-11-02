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Ваноли объяснил причину ухода Бакаева из «Спартака»

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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
Ваноли объяснил причину ухода Бакаева из «Спартака»
  • РИА Новости

«Должен уточнить, что он ушёл из «Спартака» не из-за спортивных причин. Ситуация была такова, что основная роль принадлежала финансовой составляющей», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что обеспечивал нутрициологом Бакаева во время месяца Рамадан, потому что верил в игрока.

Бакаев является воспитанником «Спартака». 1 июля 2022 года футболист перешёл в «Зенит». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 16 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Валерий Газзаев высказался о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

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