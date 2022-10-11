Газзаев: в «Зените» у Бакаева очень высокий уровень конкуренции

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

«В «Зените» у Бакаева очень высокий уровень конкуренции, выше, чем в «Спартаке». Надо стараться переиграть и Малкома, и Мостового. Это спорт. Здесь всегда будет конкуренция», — цитирует Газзаева kp.ru.

Бакаев является воспитанником «Спартака». Также футболист известен по выступлениям за тульский «Арсенал». 1 июля 2022 года футболист перешёл в «Зенит». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 13 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Герман Ткаченко высказался о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».