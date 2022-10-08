Ткаченко: Бакаев отвоюет место в основе «Зенита» и будет признаваться лучшим игроком

Руководитель агентства ProSports Management Герман Ткаченко высказался о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Я уверен, что Бакаев будет и лучшим игроком месяца несколько раз на протяжении контракта, и отвоюет место в основе. Сегодня он пришёл в команду-чемпион, более сильного уровня. Потенциал мне его известен: он в состоянии быть игроком основы», — заявил Ткаченко в программе «Коммент.Шоу».

Бакаев является воспитанником «Спартака». Также футболист известен по выступлениям за тульский «Арсенал». 1 июля 2022 года футболист перешёл в «Зенит». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 13 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Массимо Каррера предположил, что Бакаев может вернуться в «Спартак».