Узнать больше

Ткаченко: Бакаев отвоюет место в основе «Зенита» и будет признаваться лучшим игроком

Короткая ссылка
Руководитель агентства ProSports Management Герман Ткаченко высказался о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».
Ткаченко: Бакаев отвоюет место в основе «Зенита» и будет признаваться лучшим игроком
  • globallookpress.com

«Я уверен, что Бакаев будет и лучшим игроком месяца несколько раз на протяжении контракта, и отвоюет место в основе. Сегодня он пришёл в команду-чемпион, более сильного уровня. Потенциал мне его известен: он в состоянии быть игроком основы», — заявил Ткаченко в программе «Коммент.Шоу».

Бакаев является воспитанником «Спартака». Также футболист известен по выступлениям за тульский «Арсенал». 1 июля 2022 года футболист перешёл в «Зенит». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за сине-бело-голубых 13 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Массимо Каррера предположил, что Бакаев может вернуться в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить